Андрей Белоглазов избран председателем Гордумы Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

Во время 65-го заседания хабаровской городской думы состоялось тайное голосование за кандидатуру на должность ее председателя.

- Председателем избран Андрей Сергеевич Белоглазов, а его замом депутаты избрали Ивана Алексеевича Фоменко. Также заместителем остается Юрий Павлович Ягодин, - сказал Денис Митрофанов, заммэра Хабаровска по связям с общественностью и СМИ.

Андрей Белоглазов родился в 1979 году. В 2001-м он окончил Приамурский институт агроэкономики и бизнеса по специальности «экономист». В сентябре 2022 года он победил на выборах депутатов в городскую думу по округу №30.

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