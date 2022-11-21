Опасную свинину и говядину изъяли в социальных учреждениях Хабаровска Фото: ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора»
В отобранных в Хабаровске пробах свинины и говядины обнаружили противомикробные препараты нитрофуранов и их метаболитов. Как сообщает ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора», мясо на проверку взяли из социальных учреждений. Свинина и говядина с антибиотиками чуть не попала на столы.
- Препараты нитрофурановой группы могут быть использованы в сельском хозяйстве в виде кормовых добавок в лечебно-профилактических целях. В терапевтических дозах они стимулируют рост и продуктивность животных, - говорит Анна Шевченко, руководитель испытательной лаборатории центра.
Если дозы завышаются, или препарат дают животным долго, в мышцах скапливаются метаболиты нитрофуранов. Сами нитрофураны используются в профилактических целях, чтобы не распространять инфекции. То, что в мясе их обнаружили, значит, что животных забили раньше времени. В регион мясо привезли с Алтая и из Краснодарского края.
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