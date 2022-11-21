Экс-главу имущественного комплекса будут судить за махинации с жильем для сирот в Хабаровске Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Хабаровском крае в суд отдадут дело, заведенное на бывшего директора КГКУ «Краевой имущественный комплекс» по статьям за злоупотребление должностными полномочиями и пособничество в мошенничестве. Как сообщает СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО, его обвиняют за махинации с жильем для сирот на сумму свыше 15 миллионов рублей.

По информации следкома, в 2020-2021 годах экс-руководитель сообщил своему знакомому о запланированных закупках, о том, сколько будет участников и текущем положении заявки, о необходимости снижения запрашиваемой цены при участии в аукционах по приобретению в краевую собственность жилых помещений для детей-сирот и инвалидов.

- При этом объявление закупочных процедур производилось только после подготовки предпринимателем планируемых к реализации жилых помещений и изготовления на них документов, содержащих в том числе заведомо ложные сведения об их площади, - сообщили в следкоме.

Также по делу проходят руководитель одного из отделов конторы, ее обвиняют в пособничестве мошенничеству и в злоупотреблении в закупках, риелтор, кадастровый инженер и предприниматель. Они нанесли ущерб в размере больше 15 миллионов рублей. Дело в скором времени отдадут в суд.

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