В Хабаровском крае создают условия по сохранению долголетия и снижению смертности

В Хабаровском крае продолжается работа по сохранению долголетия и снижению смертности Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае прошло заседание оперштаба, где были подведены промежуточные итоги реализации нацпроектов «Здравоохранение» и «Демография». Как отметил губернатор Михаил Дегтярев, в регионе продолжается работа по сохранению долголетия жителей и снижения смертности среди населения. По словам Дегтярева, здравоохранение играет главную роль в сбережении народа.

- Именно поэтому национальный проект «Здравоохранение» - один из финансовоемких. Как отметил Юрий Яковлевич, на 2022 год заявлено более 3,5 миллиарда рублей, почти половина предусмотрена на модернизацию первичного звена. То есть на такие учреждения, куда люди приходят чаще всего, - сказал губернатор.

Что касается снижения смертности, то этот показатель является в проекте целевым. С 82 места Хабаровский край по смертности уже вышел на 48. В крае также работают над увеличением темпов рождаемости. Семьи поддерживают финансово. За январь-октябрь в крае выплатили за рождение детей уже 4,4 миллиарда рублей. С начала этого года в регионе родилось на 30 процентов больше детей, чем в прошлом году за те же девять месяцев.

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