37-летнего жителя ЕАО осудили за убийство брата

Мужчина приговорен к девяти годам и шести месяцам колонии строгого режима Фото: Алексей БУЛАТОВ

В мае 2022 года в селе Пашково Еврейской автономной области 37-летний местный житель вместе со своим братом распивал спиртные напитки. Между родственниками завязался бытовой конфликт, который перерос в драку.

Один из мужчин схватил нож и нанес удар второму в область груди. Когда потасовка утихла, обвиняемый оставил своего брата на полу и отправился спать. Наутро он обнаружил его на том же месте без признаков жизни. Испугавшись содеянного, нападавший пришел к соседям и вызвал от них бригаду скорой помощи.

Во время судебного заседания мужчина отказывался признать вину в преступлении, заявив, что ранил брата по неосторожности, защищаясь от него.

Прокуратура Облученского района представила достаточно доказательств по уголовному делу, опровергнув ложную версию подсудимого.

С учетом позиции гособвинителя суд приговорил мужчину к девяти годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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