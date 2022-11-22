Хабаровск занял второе место в ДФО в рейтинге по качеству общественного транспорта Фото: Администрация Хабаровска

«Ассоциация транспортных инженеров» составила рейтинг качества общественного транспорта, в который включила 82 города России. Отдельно оценивались Москва и Питер. На основе данных за первый квартал 2022 года специалисты анализировали систему общественного транспорта по пяти направлениям: физическая и ценовая доступность, функциональность транспортной сети, комфорт и удобство, безопасность и устойчивость развития. Всего учитывались 52 расчетные характеристики для сравнения.

В общем рейтинге Хабаровск занял 44 место с результатом в 14 баллов. А среди городов ДФО у нас второе место. Краевая столица уступила первенство Петропавловску-Камчатскому, у которого 14,44 балла. Хабаровск обошел даже Владивосток с 13,15 балла.

Транспортная система города продолжает развиваться. Совсем недавно администрация Хабаровска подписала контракт на поставку девяти новых троллейбусов с автономным ходом, которые прибудут в краевую столицу уже к концу декабря.

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