130 миллионов за два года: сотрудница медцентра придумывала болезни пациентам и брала деньги за лечение

Сотрудница клиники обманула пациентов на 130 миллионов рублей в Комсомольске-на-Амуре
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
За мошенничество в особо крупном размере осудили 33-летнюю комсомольчанку, которая работала в псевдомедицинском центре. Женщина проводила диагностику пациентов, используя бытовые приборы, после чего сообщала людям о тяжелых болезнях. Она убеждала жертв обмана в необходимости срочного лечения. Доверчивые клиенты, особенно пожилые, отдавали последние деньги, чтобы вылечиться. Свою мошенническую схему женщина проворачивала под прикрытием других участников аферы. За все время «работы», с 2017 по 2019 год, они успели похитить почти 130 миллионов рублей.
- Две попытки покушения на хищение более 800 тысяч рублей были пресечены сотрудниками полиции, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
На женщину завели уголовное дело по статьям «Мошенничество» и «Покушение на мошенничество». После расследования материалы дела были переданы в суд. Аферистке дали четыре года условно с таким же испытательным сроком.
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