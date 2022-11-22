Качество питьевой воды улучшилось в Хабаровском крае Фото: Администрация Хабаровска

С начала 2022 года качество питьевой воды в Хабаровском крае улучшилось. Это доказывают исследования, проведенные региональным управлением Роспотребнадзора. За девять месяцев по санитарно-микробиологическим показателям было исследовано 858 проб воды из источников централизованных систем водоснабжения. Не соответствовали санитарным нормам только 6,3% из них. В прошлом году этот показатель достигал 8,3%. По санитарно-химическим показателям исследовано 554 пробы. Нормам не отвечали 13,5% (в 2021 году 24,9%).

- Отмечается снижение загрязнения воды. Удельный вес нестандартных по микробиологическим показателям проб составил 9,7% против 29% в прошлом году, а по санитарно-химическим показателям - 5,8% против 22,3%, - рассказали в управлении Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Пробы из водопровода не прошли проверку в 1,4% случаев (было 1,7%). Не соответствующими стандартам по санитарно-химическим показателям оказались 5,4% проб (против 12%).

Чаще всего пробы, не соответствующие санитарно-химическим нормам, обнаруживались в Нанайском, Хабаровском, Вяземском, Солнечном и Верхнебуреинском районах, а по микробиологическим показателям - в Бикинском, Нанайском, Хабаровском и районе имени Лазо.

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