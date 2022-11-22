Мобилизованные снайперы проходят подготовку в Хабаровском крае Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

В Хабаровском крае на полигоне «Князе-Волконский» проводятся тактико-специальные занятия со снайперами из числа мобилизованных. Они обучаются незаметному передвижению на местности, обустройству и маскировке боевой позиции. С военнослужащими отрабатывают действия при внезапной встрече с противником. С мобилизованными занимаются опытные снайперы-инструкторы.

- Проводятся занятия по классификации целей, определению расстояния до них с помощью приборов наблюдения и прицеливания. Особое внимание уделяется действиям снайперов в составе подразделений и групп в лесном массиве и на открытой местности, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

На тренировках военнослужащие выполняют огневое поражение мишеней на средней и максимальной дальности из снайперской винтовки Драгунова (СВД) и из армейской снайперской винтовки крупнокалиберной (АСВК).

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