Наркопритон в квартире: мужчина продавал запрещенку и приглашал покупателей домой «на пробу» товара

Мужчина устроил дома наркопритон для покупателей в Хабаровском крае Фото: Олег РУКАВИЦЫН

41-летний житель Совгавани получил срок за торговлю наркотиками. От также регулярно приглашал «единомышленников» домой для употребления запрещенки.

- В июле 2022 года мужчина продал 2,8 грамма наркотиков за 2,5 тысячи рублей. Уже в следующем месяце он получил 15 тысяч за продажу 22 граммов запрещенных веществ. Кроме того, он регулярно пускал домой друзей для совместного употребления наркотиков, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

На мужчину завели уголовное дело за наркоторговлю и организацию наркопритона. Суд рассмотрел материалы обвинения и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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