Боксер из Хабаровского края победил на Кубке Никифорова-Денисова Фото: Правительство Хабаровского края

Алексей Гуков из Хабаровского края одержал победу на Всероссийских соревнованиях по боксу на Кубок Никифорова-Денисова, которые прошли в Питере. В этом году спортсмены от 15 до 18 лет боролись в 13 весовых категориях.

В весе до 67 килограммов победил Алексей Гуков из Хабаровского края. Это достижение позволит спортсмену войти в состав юниорской сборной России. За время турнира Алексей провел четыре поединка и в каждом стал лучшим.

- Первое место позволяет попасть в сборную, но для меня это не новшество. В прошлом году я выиграл первенство России и попал в национальную команду. Сегодня просто нужно было выйти и закрепить свое место, - сказал Алексей Гуков.

Впереди у спортсмена январские сборы с национальной командой в Кисловодске, а после - выступление в Комсомольске на международном турнире, посвященном памяти российских воинов. В мае боксер представит регион на первенстве страны среди юниоров. Он будет бороться за право выступить на Вторых Играх СНГ, которые пройдут в августе в Беларуси.

Алексей Гуков уже побеждал на первенстве России среди юношей в Суздале и международных играх «Дети Азии - 2022» во Владивостоке. Сейчас боксер готовится под руководством тренера Дамбы Ханхабаева на базе детско-юношеского центра в селе Тополево.

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