Хабаровская фабрика передала в зону СВО 2,5 тысячи пар носков

Фабрики Хабаровского края снабжают военнослужащих одеждой Фото: Правительство Хабаровского края

Швейные фабрики и предприятия легкой промышленности помогают военнослужащим с одеждой. Накануне в качестве гумпомощи было передано 2,5 тысячи пар носков.

- Мы узнали, что у армии есть потребность в продукции, которую мы производим. Буквально за день мы изготовили большую партию носков и отправили военнослужащим, - сказал Григорий Казак, технический директор ООО «Фрегат».

Хоть спрос на продукцию предприятия сейчас растет, приходится оперативно наращивать производственные мощности. Чтобы сдержать цены на товары, необходимые мобилизованным, компания продает их с максимальными скидками.

Поддержку мобилизованным оказывают около 15 промышленных предприятий Хабаровского края. Кроме чулочно-носочной продукции уже переданы нательное белье, балаклавы, постельные принадлежности, палатки и другие вещи.

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