Вместо костей - осколки: иномарка налетела на мужчину в Хабаровске

Автомобиль сбил переходившего по зебре мужчину в Хабаровске Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

39-летний мужчина тяжело пострадал в аварии, которая случилась утром 21 ноября. Примерно в 7:40 он переходил дорогу в районе дома №1 по Айвазовского по зебре, когда внезапно на него налетела «Сузуки Альто». За рулем была 62-летняя женщина. Она ехала в сторону Краснореченской. Почему водитель не сбавила скорость перед переходом, пока неясно.

- Пешеход получил тяжелые травмы. У мужчины диагностирован перелом ноги со смещением отломков, - рассказала «КП» - Хабаровск» Екатерина Саблина, инспектор отделения по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Хабаровску.

Известно, что женщина за рулем в момент аварии была трезва. Обстоятельства и причины ДТП устанавливают сотрудники госавтоинспекции.

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