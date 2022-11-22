Антимонопольная служба Хабаровского края выявила нарушения при северном завозе Фото: УФАС России по Хабаровскому краю

Следком по Хабаровскому краю и ЕАО направил обращение в региональное управление антимонопольной службы, в котором рассматривались признаки нарушения закона в действиях ООО «Межрайтопливо». По результатам обращения краевое УФАС завело дело по статье федерального закона «О защите конкуренции».

Когда была объявлена закупка в рамках северного завоза, предприятие выиграло торги. Ему предоставили преимущества в виде имущественной выгоды. При этом для других участников торгов были созданы препятствия, что привело к росту стоимости договоров поставки.

- Бывший директор ООО «Межрайтопливо», не согласившись с решением антимонопольного органа, обратился в арбитражный суд Хабаровского края, но это не дало результатов, - сообщили в УФАС России по Хабаровскому краю.

Суд учел факт нарушения антимонопольного законодательства при вынесении обвинительного приговора экс-директору общества.

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