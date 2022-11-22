Евгений Плетнев: «5 объектов Кировского района Хабаровска будут отработаны с помощью «депутатского миллиона»

Четыре объекта, попавшие в перечень работ, расположены на 23 избирательном округе Фото: Сергей ПЯТКОВ

Уже скоро в жизнь Хабаровска войдет инициатива мэра города о выделении каждому депутату городской думы денежных средств в размере одного миллиона рублей для благоустройства депутатских округов. Проблем, где пригодились бы дополнительные вложения, разумеется, немало, поэтому необходимо проработать вопросы эффективности и целесообразности использования выделенной суммы. Своими планами на РАДИО КП поделился депутат Хабаровской городской думы по избирательному округу №23 Евгений Плетнев.

- Мы собирались с комитетом Кировского района, где обменялись пакетами поступивших к нам обращений и пожеланий от жителей. В конечном итоге мы выстроили дорожную карту, по которой был составлен перечень проблемных объектов. В Кировский район входят три округа, и в случае, если после работ по объектам одного округа останутся деньги, то они пойдут на работы следующего округа в Кировском районе, - рассказал Евгений Плетнев.

Всего в Кировском районе работы будут проводиться на 15 объектах. Четыре из них расположены в 23 округе.

- Если говорить о 23 округе, то сюда входит ремонт лестницы на пересечении улиц Калинина-Советская, ремонт тротуара на пересечении Серышева-Фрунзе, ремонт тротуара по улице Советской, где прямо посередине тротуара стоит огромное дерево и мешает передвижению мам с колясками, а также подсыпка дороги по улице Красноармейской. Надо сказать, что совместная работа с комитетом также привела к выработке алгоритма работы по тем проблемам, которые не попали в перечень проблемных объектов, где мы теперь будем действовать совместно.

Кроме того, болью Евгения Александровича остается благоустройство Гупровского городка, которым он занимается еще с момента своего избрания. В настоящее время там продолжается строительство комплекса почти на 2500 квартир, что существенно увеличит транспортную нагрузку в логистически важном районе Хабаровска. Поэтому необходимо озаботиться грамотным выстраиванием инфраструктуры, чтобы избежать большого количества пробок и ДТП. Этот вопрос депутат намерен проработать с ответственными ведомствами в ближайшее время.