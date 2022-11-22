20 ТОСов появится в Хабаровске до конца 2022 года Фото: Администрация Хабаровска

До конца года в Хабаровске появится 20 территориальных общественных самоуправлений (ТОС). Границы новых территорий установили на недавно прошедшем заседании гордумы. Сейчас в городе зарегистрировано 213 объединений, в работе которых участвуют 37 тысяч человек. Новые ТОСы также смогут подать заявку на участие в конкурсах на получение краевых и городских грантов.

- Хабаровчане сами принимают решения о том, что им нужно сделать во дворе. Для реализации их идей есть много возможностей, в том числе программа по развитию территориального общественного самоуправления, - сказал Сергей Кравчук, мэр Хабаровска.

Напомним, что в октябре закончился прием заявок на краевой конкурс грантов, которые будут выданы участникам в 2023 году. От Хабаровска на рассмотрение был подан 131 проект.

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