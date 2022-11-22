Михаил Дегтярев: Надо одеть весь Дальний Восток в цвета клубов нашего региона

Губернатор Хабаровского края предложил усилить спортивный имидж региона Фото: Вячеслав Реутов

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев вместе с первым вице-губернатором Александром Никитиным провел совещание с руководителями трех спортклубов региона - «СКА-Хабаровск», «Амур» и «СКА-Нефтяник».

- Такие встречи, посвященные обсуждению спортивных и финансовых результатов, станут регулярными, - сказал Михаил Дегтярев.

Глава региона подметил неплохие промежуточные итоги наших команд и в хоккее, и в футболе. По словам гендиректора ФК «СКА-Хабаровск» Михаила Гусева, в прошлом сезоне игроки забили 20 мячей, а в этом уже 37. Определенных успехов добились и хоккеисты «Амура». В последних матчах спортсмены перестали допускать серьезные ошибки, благодаря чему начали обыгрывать серьезных соперников. Отдельные слова признательности Михаил Дегтярев адресовал хабаровскому «СКА-Нефтянику», который уверенно лидирует в чемпионате России по бенди среди команд Суперлиги.

Кроме результатов на полях и аренах, участники встречи обсудили маркетинговые программы клубов.

- Спортивный имидж Хабаровского края - это бренды наших клубов. В каждом из них такая работа ведется, но ее нужно усиливать. Благодаря победам интерес к командам растет. Надо одеть весь Дальний Восток в цвета клубов нашего региона.

По итогам совещания было решено запустить с января единую стратегию реализации мерча в общественных местах - в аэропорту Хабаровска, на авто- и железнодорожном вокзалах города.

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