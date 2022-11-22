405 километров береговых линий очистили активисты Хабаровского края Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае с 2019 года проводится акция «Вода России». По плану, который установлен в регионе, к 2030 году от мусора нужно очистить не меньше 700 километров прибрежной полосы на всех водных объектах. 400 километров нужно было убрать до 2026 года, но волонтеры решили не откладывать наведение порядка. По состоянию на сегодня уже убрано больше 405 километров береговой линии.

От мусора освободились около 40 участков береговых линий, протоков и озер. Также добровольцы очистили бухты Обманная, Фальшивая, Датта, Мучке, Эгге, Постовая, Токи, Аянская, залив Чихачева, пролив Невельского, Удская губа. Всего за семь месяцев в регионе прошло 205 мероприятий по уборке береговых линий. За это время удалось собрать мусор на территории протяженностью 212 километров. Участниками акций стали 5,7 тысячи волонтеров, что вдвое больше, чем в прошлом году.

- От лица жителей края хочу поблагодарить всех неравнодушных защитников природы, - сказал Александр Леонтьев, министр природных ресурсов Хабаровского края.

Желающие присоединиться к экодобровольцам могут обращаться в минприроды региона по номеру 47-39-26 или написать письмо на почту priroda@adm.khv.ru.

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