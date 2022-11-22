Крупная ОПГ торговала наркотиками в Хабаровском крае Фото: УТ МВД России по ДФО

Сотрудники Дальневосточной транспортной полиции вместе с коллегами из Москвы накрыли ОПГ, которая орудовала в десяти регионах России. Задержания, обыски и изъятия наркотиков прошли в Москве и области, Калининграде, Татарстане, Марий Эл, Чувашии, Коми, Хабаровском крае, Якутии и на Камчатке. Правоохранителям удалось задержать 15 человек и изъять десятки килограммов наркотиков и веществ для их приготовления.

- Среди задержанных оказался житель Татарстана. Раньше 24-летний мужчина не привлекался к ответственности. В ОПГ он выполнял обязанности оператора, но на самом деле был одним из двух замов руководителя в двух «филиалах» - в Поволжье и на Камчатке. Молодой человек не только управлял группировкой, но и сам торговал наркотиками, - рассказали в УТ МВД России по ДФО.

В результате обыска в квартирах, гараже и тайниках было изъято около 200 граммов кокаина и мефедрона, почти 1,5 килограмма сильных седативных препаратов. Следователи собрали доказательства того, что мужчина из Татарстана причастен к работе ОПГ, незаконному обороту сильнодействующих веществ и покушению на сбыт наркотиков. На него завели уголовное дело, которое вместилось в 10 томов. Материалы уже переданы в суд.

Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы. Расследование дел в отношении других фигурантов продолжается. До этого сроки получили около десяти участников ОПГ.

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