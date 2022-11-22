Сухие строительные смеси начнет производить новый завод в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Компания «Брозэкс Восток» планирует построить завод по производству сухих строительных смесей. Инвестиционный проект на сопровождение принял минстрой Хабаровского края. Компания будет делать клей для керамогранита и керамики, а также штукатурку. Завод будет рассчитан на 11 рабочих мест, а общий объем инвестиций составит 55 миллионов рублей.

- Проект сопровождается минстроем, если нужно ускорить подготовку, получить разрешения в краевых исполнительных органах власти, - рассказали в минстрое Хабаровского края.

Этот завод станет первым в ДФО, на котором будут производить подобную продукцию. В сентябре компания «Брозэкс Восток» стала резидентом ТОР «Хабаровск». Свои товары производитель частично будет продавать через собственную торговую сеть, а остальное поставлять другим продавцам.

- Мы уже начали строить завод. Сейчас закладывается основание для здания, проводятся дороги к объекту и прокладывается временное освещение. Нам нужны средства для развития производства. Надеемся, что мы сможем воспользоваться механизмами по поддержке производителей стройматериалов, - рассказали в компании «Брозэкс Восток».

Для производителей в регионе действует несколько мер поддержки - льготные займы и преференции в рамках ТОР.

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