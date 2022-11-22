Хабаровчане регистрируются на модный показ «МТС FASHION». Фото: предоставлено компанией МТС.

МТС совместно с известным российским дизайнером Юлией Далакян устраивают модный показ МТС Fashion 26 ноября в «Платинум Арене». Заявки для участия в бесплатном модном показе подали более 500 человек. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

В рамках федерального fashion-тура в поддержку благотворительного проекта МТС «Поколение М» 26 ноября в «Платинум Арене» в 17:30 начнется сбор гостей на fashion-показ от Модного дома JULIA DALAKIAN.

Известный дизайнер представит хабаровской публике микс-коллекцию под названием Dolce Vita, состоящую из 40 луков. Это комплекты из платьев и плащей, льняных пальто и шифоновых туник, спортивных брюк и блестящих пиджаков, комбинезоны и вечерние платья. Главное, как и на протяжении более 30 лет, это необычное сочетание фактур, пропорций и цветов в комплекте одновременно. Вся одежда современна и вписывается в городскую среду, а также применима в сочетаниях в клубной атмосфере и в путешествиях.

- Я привезла микс-коллекцию в Хабаровск для того, чтобы показать все разнообразие моего модного дома. Подобранная мной коллекция для дальневосточников приглашает в путешествие, вдохновляет на желание наслаждаться этой жизнью. Основной лейтмотив этой коллекции - чувственность и сознательный уход от агрессии. В коллекции использованы модные цвета: терракот, винный цвет, яркий розовый, темно-синий, сапфир, лимонно-желтый, цикламен, а также популярные принты: различная полоска, клетка, анималистические рисунки, - отмечает дизайнер Юлия Далакян.

Хабаровчане регистрируются на модный показ «МТС FASHION». Фото: предоставлено компанией МТС.

В показе также примут участие молодые талантливые модельеры из Хабаровска, которые представят свои лучшие коллекции.

- Интерес к профессии модельера с каждым годом растет, это мы видим по количеству абитуриентов и по их подготовке. В Хабаровске, действительно, есть потребность развития направления fashion. Ведь многие стараются выделиться за счет необычной, стильной одежды. А где же взять такую одежду? Масс-маркет не всегда отвечает запросу аудитории. Тогда на помощь приходят профессиональные модельеры. Именно таких экспертов мы готовим в нашем технологическом колледже. Модельер сегодня должен не только придумывать образы и понимать заранее их исполнение в ткани, но и уметь взаимодействовать с моделями, визажистами, парикмахерами. Участие в проекте МТС Fashion - это отличный опыт для молодых дизайнеров. Такие показы бесценны. Благодаря благотворительному проекту МТС «Поколение М» юные модельеры смогут увидеть закулисье fashion-мира, поработать с профессиональными моделями, стилистами. Ребята раскроют себя публике и представят актуальные тренды дальневосточной моды, - комментирует директор хабаровского технологического колледжа Людмила Менякова.

Прикоснуться к миру высокой моды и посетить fashion-показ хабаровчане смогут бесплатно. Но для принятия участия требуется пройти регистрацию.

- Проект «Поколение М» - это пролонгированная история. Мы реализуем его уже более девяти лет на территории всей России. В рамках проекта дети из разных семей и с разными интересами имеют равные возможности. Этот проект, как новогодняя елочка, дарит надежду и тепло участникам и учит их быть благотворителями. Мы верим, что благодаря проекту мы воспитываем юных филантропов, задумывающихся о судьбе всего человечества и имеющих проактивную позицию, - отмечает директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

MTS Fashion - часть всероссийского детского образовательно-благотворительного проекта «Поколение М». Загружая работы, участники помогают тяжелобольным сверстникам. За просмотры работ МТС начисляет баллы на «Счетчик добра» проекта, которые затем конвертирует в реальные деньги по курсу «1 балл = 1 рубль» и направляет на помощь детям, нуждающимся в лечении. Целью проекта «Поколение М» является предоставление ребятам из разных регионов страны уникальных бесплатных возможностей для развития их творческих способностей и формирования условий для социального лифта российской молодежи.

О Доме моды Юлии Далакян

С призванием Юлия Далакян определилась еще в детстве: была уверена, что будет создавать одежду.

Далее были годы работы в Доме моды Вячеслава Зайцева, учебы в Текстильном институте имени Косыгина, участие в модных показах в Милане, Берлине, Брюсселе и других международных центрах моды, работа дизайнером в команде Дома моды Roberto Cavalli. Знаменитые на весь «мятые рубашки» с вставками из кружев - это изобретении Юлии Далакян.

Первая коллекция Юлии Далакян была создана в 1989 году и показана на конкурсе в Милане, где Юлия получила золотую медаль.

В этом же году молодой дизайнер открыла авторское ателье «Джулия». С тех пор уже более тридцати лет имя Юлии Далакян присутствует на российском модном рынке и ни на один сезон не остановило свою работу.

За эти годы дизайнер Юлия Далакян прошла путь от авторского ателье до полноценного Дома моды.

Julia Dalakian - один из самых узнаваемых брендов на российском рынке. Основатель и дизайнер Юлия Далакян не только создает коллекции pret-a-porter, но также разрабатывает образы для театра и кино, шоу, работает в ателье премиум-класса, а также создает корпоративную одежду для ресторанных холдингов, крупных компаний, косметических брендов.

В рамках МТС FASHION в Хабаровске Юлия представит микс-коллекцию под названием Dolce Vita.