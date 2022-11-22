Три площадки для реализации инвестиционных проектов выделили в Хабаровске и пригороде Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске для инвесторов подобрали участки, на которых можно реализовать проекты по строительству промышленных, рекреационных и оздоровительных объектов.

- В Хабаровске предлагаются две точки: индустриальный парк «Краснореченский» и парк «Северный». В пригороде в районе развлекательного комплекса «Ривьера Парк» у нас есть площадка под строительство детского лагеря. Все три участка обеспечены коммуникациями, - сказал Андрей Дымченко, руководитель АНО «АПИРИ».

Территория в индустриальном парке «Краснореченский» занимает 10,6 гектара. Она находится в 16 километрах от центра Хабаровска. Там можно построить офисные или промышленные здания, склады. На участке доступны свет и вода. В 2024 году появится газ.

Территория под Хабаровском занимает площадь 6,3 гектара. Там чистый воздух. У участка хорошая транспортная доступность, заасфальтированный подъезд к территории. Пляжную зону можно использовать для отдыха и купания.

В парке «Северный» предлагается участок в 30 гектаров. На нем можно создать зоны для активного отдыха, установить аттракционы.

- Реализовать проект можно с использованием механизма «Дальневосточной и арктической концессии». Инвестору доступна грантовая поддержка, за счет которой получится компенсировать до 100% от сметной стоимости объекта инфраструктуры в течение 10-20 лет после его ввода в эксплуатацию.

Эти и другие площадки пополнят инвестиционную карту, которую создают в рамках внедрения регионального инвестиционного стандарта в Хабаровском крае.

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