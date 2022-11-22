Неделя тестирования на ВИЧ стартовала в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

21 ноября в Хабаровском крае началась Неделя тестирования на ВИЧ. Акция приурочена ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, который проходит 1 декабря. Цель мероприятия - привлечь внимание общественности к проблеме, провести массовую диагностику, чтобы сократить позднее выявление болезни.

В течение «Недели тестирования» все желающие могут получить консультацию специалистов в любом из государственных и городских медицинских учреждений. Проверить свой ВИЧ-статус хабаровчане могут с понедельника по четверг в «Центре по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями». Он находится по адресу: переулок Пилотов, 2.

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