Благотворительный гала-показ прошел в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске прошел благотворительный фэшн-показ в рамках форума «Красивый город». Мероприятие реализовали администрация города и «Дальневосточный театр моды» Анны Карпусь.

В течение двух месяцев профессиональные дизайнеры, визажисты, стилисты и фотографы трудились вместе над созданием показа. Они работали со всеми желающими почувствовать себя причастными к модельной индустрии.

- Мы хотим, чтобы люди научились быть красивыми, счастливыми, выходили из зоны комфорта, наряжались, радовались жизни, занимались собой, учились правильному питанию. После участия в этом проекте люди расцветают, - рассказала Анна Карпусь, генеральный директор «Дальневосточного театра моды».

В рамках форума проходили многочисленные мастер-классы по основам моделинга, визажа и преодоления боязни сцены. Подготовка завершилась гала-показом, на котором модели продемонстрировали полученные навыки.

Всего на форуме было около 200 участников, представивших одежду дальневосточных дизайнеров. Все средства, собранные на мероприятии, будут направлены в фонд поддержки участников СВО.

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