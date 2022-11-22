Электронная регистрация рождения впервые состоялась в Комсомольске-на-Амуре Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае впервые зарегистрировали рождение ребенка с помощью электронного сервиса. Это произошло 21 ноября в Комсомольске-на-Амуре.

В роддоме №3 родился малыш 18 ноября. Уже через три дня мама получила электронное свидетельство о рождении, даже не покинув роддом. Это стало возможно с помощью сервиса на портале госуслуг.

- 22 ноября маме также вручат бумажное свидетельство. Для его оформления ей не пришлось подавать документы очно, - рассказали в комитете по делам ЗАГС и архивов правительства Хабаровского края.

Электронная регистрация осуществляется без личного присутствия родителей и направляется в личный кабинет мамы на портале. Полученное свидетельство можно использовать в дальнейшем для получения государственных услуг.

На данный момент в России уже зарегистрировано около семи тысяч электронных рождений. Хабаровский край стал 54 регионом, в котором опробовали такой вид услуги.

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