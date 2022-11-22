Ледовые переправы и автозимники устанавливают в Хабаровском крае
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Охотском районе обустраивают сезонные автодороги на зиму. Специалисты устанавливают автозимники и ледовые переправы.
Всего зимой здесь будут функционировать три таких переезда. Один из них на дороге «Подъезд к селу Арка», второй - «Подъезд к поселку Новое Устье» и третий - «Подъезд к поселку Иня».
- Подготовительные работы на первых двух уже завершены. Работы возле поселка Иня закончатся в конце ноября, - рассказали в КГКУ «Хабаровскуправтодор».
Переправы откроют уже в середине декабря, они будут функционировать, пока лед сохранит крепость.
Перед официальным открытием специалисты проведут проверки на соответствие ГОСТу и регламентам, а также пробурят лунки и замерят толщину льда.
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