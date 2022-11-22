Мастера углеприема осудят за нарушение правил безопасности и гибель работника в Хабаровском крае Фото: СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО

В Амурске случилась трагедия на горнодобывающем предприятии. По версии следствия, в ночь на 30 декабря 2021 года 45-летняя мастер углеприема направила на работу водителя автопогрузчика. Предварительно ему не был проведен инструктаж, как и не были установлены знаки безопасности.

- Из-за низкой температуры, тумана и плохой видимости работник не заметил водителя автосамосвала. Мужчина наехал на него во время выполнения задания, - рассказали в СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

В результате пострадавший получил серьезную травму таза и нижней конечности. От полученных ран он скончался.

Мастера углеприема обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении иных работ, повлекших по неосторожности смерть человека. Дело передано в суд.

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