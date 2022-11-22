Сергей Кравчук поздравил Андрея Белоглазова с избранием председателем гордумы Хабаровска Фото: Администрация Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поздравил с назначением на должность председателя городской думы Андрея Белоглазова. Во время встречи он вручил ему устав и бюджет Хабаровска - главные нормативные документы.

Сергей Кравчук проинформировал о задачах, которые были поставлены президентом и Правительством России. Все свободные бюджетные средства пойдут на помощь семьям военнослужащих и воинским частям. Для этих целей администрация сняла с аукционов несколько муниципальных контрактов.

- Совместная работа всех ветвей власти - регионального правительства, Законодательной думы Хабаровского края, администрации города, Хабаровской городской думы - это система, которая позволяет сегодня наиболее плодотворно работать над различными программами: федеральными, краевыми, муниципальными, над выполнением указов президента России и постановлений Правительства РФ. Но главное, что вся эта деятельность направлена на человека, ради которого мы и разрабатываем все эти программы. Человекоцентричность - основной постулат в нашей работе, - сказал Сергей Кравчук.

Андрей Белоглазов пообещал работать над повышением качества жизни хабаровчан. Также он будет выстраивать конструктивный диалог с депутатами, избирателями и исполнительной властью, чтобы их позиции были консолидированы по социальным, экономическим и другим вопросам.

Помимо нормативных документов в конце встречи Сергей Кравчук вручил Андрею Белоглазову картину с видом Хабаровска.

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