71-летняя хабаровчанка поехала добровольцем на СВО

71-летняя хабаровчанка поехала добровольцем в Луганск, чтобы работать в госпитале Фото: скриншот с видео

Наталья Пасика, 71-летняя жительница Хабаровска, утром 22 ноября отправилась добровольцем в Луганск. Женщина будет работать в госпитале медицинских катастроф, помогать раненым, которые участвовали в спецоперации. Как рассказали «КП» - Хабаровск» в краевом отделении общероссийского народного фронта, сначала Наталья долетит до Москвы через Иркутск, а там пересядет на поезд до Ростова и уже оттуда поедет в Луганск.

- Пока определили на месяц с открытой датой, может быть, останется на три месяца, но сама Наталья Богдановна собирается остаться там до весны, потом вернется, как говорит, посадит дачу и там посмотрит. Она рада, говорит, что наконец-то! - рассказала редакции представитель ОНФ.

Наталья Пасика взяла с собой письма от юных хабаровчан, на месте она отдаст их раненым солдатам как знак поддержки. Также женщина повезла гостинцы.

71-летняя хабаровчанка обратилась с необычной просьбой в ОНФ отправить ее в зону СВО около месяца назад. Сразу ее отправить не могли, пока ждали решения, женщина работала на месте - помогала сортировать вещи для бойцов. Сегодня ее мечта наконец сбылась.

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