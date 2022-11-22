Табличка с историей здания краеведческого музея появилась в Николаевске-на-Амуре Фото: АНО «ДАРИБ»

В Николаевске установили первую табличку с QR-кодом по адресу Советская, 71. Сейчас в этом историческом здании находится краеведческий музей. Этот исторический особняк таит огромную историю, прочитать которую можно, наведя на табличку камеру смартфона.

Информационная стойка установлена в рамках проекта «Голоса улиц» от АНО «ДАРИБ». Начать решили с исторической постройки, в которой ранее располагался электрокинотеатр «Модерн», торговый дом японского купца и главное финансовое учреждение города.

- Символично, что здание нашего музея не только является хранилищем истории нижнеамурья, но и само стало живой историей, поэтому мы с удовольствием приняли участие в проекте «Голос улиц». Благодаря уличной табличке жители и гости нашего города могут начать знакомство с историей уже перед входом в музей, где у нас установлены экспонаты под открытым небом, - рассказала Ольга Бабина, директор краеведческого музея имени В. Е. Розова Николаевского района.

В дальнейшем планируется разместить такие таблички в рамках проекта «Петербург-на-Амуре». Он будет посвящен Муравьеву-Амурскому и Арсеньеву, выдающимся петербуржцам, известным каждому дальневосточнику.

Проект «Голос улиц» реализуется на Дальнем Востоке с 2020 года. Уже сейчас установлено более 100 информационных табличек в семи городах: от Благовещенска до Петропавловска-Камчатского.

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