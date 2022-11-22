12 городков откроют к Новому году в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

8 декабря в Хабаровске начнется фестиваль новогоднего и рождественского оформления районов города. Планируется обустроить 12 тематических городков.

- Объявлен конкурс на лучшее новогоднее и рождественское оформление районов. Комитеты готовят для жителей сюрпризы с целью удивить их и создать новогоднее настроение. Если вы заметили, город уже начали украшать к Новому году. Стандартных обязательных требований к оформлению районов нет, поэтому принять участие в фестивале может любой желающий, - сказала Ольга Мильчакова, заместитель мэра по социальным вопросам.

Парк «Динамо» как всегда шикарно украсят. На входе посетителей будут встречать Снегурочка и Дед Мороз. Фигуры из светодиодов установят к празднику. Также создадут ледовые скульптуры по мотивам сказок. Их сделают в рамках конкурса «Амурский хрусталь». Главной достопримечательностью станет 23-метровая новогодняя елка. Также для посетителей установят горки и фотозону.

Открытие городка состоится 25 декабря. С 31 декабря до 8 января новогодняя иллюминация в парке будет работать всю ночь. В Хабаровске также начнется конкурс ледовых фигур, тематикой которого станут русские сказки. Мастера создадут девять скульптур и начнут работу с 1 декабря

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