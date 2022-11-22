Конкурс «Работай в Хабаровском крае» завершился в столице региона Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровске подвели итоги смотра-конкурса «Работай в Хабаровском крае». Он направлен на развитие сотрудничества между образовательными учреждениями и предприятиями региона.

В финал конкурса прошли 11 команд - учащихся учреждений среднего и профессионального образования. Вместе они решали кейсы, презентовали свои проекты и обсуждали трудоустройство.

- В современных экономических реалиях - с вызовами для импортозамещения, закрытыми государственными границами и действующими санкциями - можно с уверенностью говорить, что на территории края наши учреждения образования способны обеспечить потребность в профессиональных рабочих кадрах, - сказал Андрей Веретенников, советник губернатора Хабаровского края, заместитель председателя совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата края.

Первое место заняла команда Ванинского межотраслевого колледжа. Второе место получили учащиеся хабаровских медицинского и педагогического колледжей. На третьем месте расположились команды колледжа технологий Комсомольска и Губернаторского авиастроительного колледжа.

Отмечается, что более 70 процентов выпускников устраиваются на ведущие предприятия края. Наиболее востребованы специалисты в сферах образования, лесного и сельского хозяйства, авиа-, судо-, машиностроения, транспорта и энергетики.

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