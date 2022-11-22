Заливку катка на набережной перенесли на поздние сроки в Хабаровске Фото: Мария ЛЕНЦ

Каток на набережной Хабаровска не смогут залить в установленный срок. Об этом сообщили в мэрии города.

- Представители Дирекции спортивных сооружений края вынуждены ждать стабильных дневных минусовых температур, - отметили в администрации Хабаровска.

Когда условия будут подходящими, каток все же зальют. Его размер составит около семи тысяч квадратных метров. Более 400 метров льда будут включать зону для посетителей, хоккеистов и отдельную площадку для детей.

Несмотря на такие нерадостные новости, хабаровчанам осталось ждать недолго. Совсем скоро теплая осень сменится на суровую зиму. Кроме того, к Новому году в городе украсят 12 новогодних городков. Они расположатся по всему Хабаровску. Также с 1 декабря стартует конкурс ледяных фигур. Девять скульптур создадут в тематике русских сказок.

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