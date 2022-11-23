На Колыме полицейские отыскали мужчину, пропавшего в тундре во время метели

На Колыме полицейские отыскали пропавшего в тундре мужчину Фото: УМВД России по Магаданской области

Утром 16 ноября полицейские получили сообщение о пропаже человека в Северо-Эвенском районе. Мужчина из поселка Эвенск выехал в село Гижига, но не добрался до места назначения.

44-летний Евгений утром поехал на снегоходе в районный центр - село Гижига, чтобы запастись продуктами. Но до места назначения мужчина не добрался. На его поиски в тундру выехали полицейские на высокопроходимом автомобиле «Трэкол». В операции участвовали старший оперуполномоченный группы уголовного розыска Игорь Борисов и специалист тылового обеспечения Дмитрий Сильченко. Поиски осложняла метель и большое расстояние между населенными пунктами - 60 километров.

- Мы обратились за помощью к местному жителю, эвену - Сергею Коню. Он заядлый охотник и рыбак, сам не раз попадал в подобные ситуации. Вместе мы нашли следы, которые в итоге вывели нас к пропавшему гражданину, - рассказал Игорь Борисов.

Поиски заняли около 15 часов. 17 ноября, около часа ночи, в восьми километрах от поселка Эвенск полицейские обнаружили пропавшего. По дороге в село мужчина попал в пургу. Снегоход застрял. У мужчины была с собой еда, теплая одежда и фонарь, что помогло ему продержаться до приезда спасателей.

- Погода портилась, шансов на спасение мужчины оставалось все меньше. Он провел в лесу при температуре ниже -10 градусов почти двое суток. В полной темноте, в нескольких километрах от автомобиля мы увидели едва заметные блики света и поняли, что движемся в нужном направлении. Подъехав ближе, облегченно вздохнули: нашли!

Евгений, заметив свет от автомобильных фар, начал подавать сигналы фонариком. Добравшись до него, полицейские напоили мужчину горячим чаем, обогрели и отвезли в больницу. Врачи диагностировали у него серьезные обморожения.

- Не думал, что со мной такое случится. Из-за пурги сбился с маршрута, снегоход провалился в глубокий снег. Понимал, что найти меня будет сложно. Решил переночевать на месте, а утром пошел искать дорогу. Через 15 часов, наконец, увидел автомобиль и очень обрадовался, - сказал Евгений.

Спасенный мужчина поблагодарил спасителей за внимательность и неравнодушие. Теперь ему предстоит пройти долгое лечение.

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