Первый в ДФО филиал ВГИК откроют в Хабаровске Фото: Правительство Хабаровского края

Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) и представители минкультуры Хабаровского края подписали соглашение об открытии филиала вуза в краевой столице в 2024 году.

Ректор ВГИКа Владимир Малышев встретился с главой краевого министерства культуры Юрием Ермошкиным. Они обсудили вопросы сотрудничества в рамках подписанного соглашения.

- Открытие филиала легендарного университета предоставит новые возможности и условия для развития кинообразования в регионе, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

Напомним, что впервые об открытии ВГИКа на Дальнем Востоке сообщил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2022.

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