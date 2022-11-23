Первый в ДФО филиал ВГИК откроют в Хабаровске
Фото: Правительство Хабаровского края
Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК) и представители минкультуры Хабаровского края подписали соглашение об открытии филиала вуза в краевой столице в 2024 году.
Ректор ВГИКа Владимир Малышев встретился с главой краевого министерства культуры Юрием Ермошкиным. Они обсудили вопросы сотрудничества в рамках подписанного соглашения.
- Открытие филиала легендарного университета предоставит новые возможности и условия для развития кинообразования в регионе, - рассказали в правительстве Хабаровского края.
Напомним, что впервые об открытии ВГИКа на Дальнем Востоке сообщил президент России Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ-2022.
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