Координационный совет Движения детей и молодежи начал работу в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

В Хабаровском крае создан координационный совет по взаимодействию с Общероссийским движением детей и молодежи. На первом собрании присутствовал губернатор региона Михаил Дегтярев. Председателем движения стал Александр Воробьев.

Новое движение поможет перестроить подход к воспитательной работе и привитию патриотизма молодежи.

- Укрепление духовных и нравственных основ государства, поддержка детей военнослужащих должны стать одними из основных направлений движения. Движение открывает новые перспективы для подрастающего поколения. Молодые люди станут не просто участниками детской и молодежной политики, а ее соавторами, - сказал Михаил Дегтярев.

Встреча участников движения прошла продуктивно. На заседании обсудили цели на будущее, задачи координационного совета и его состав.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.