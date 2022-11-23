Министр соцзащиты Хабаровского края рассказал о новой выплате для семей с 1 января 2023 года Фото: Правительство Хабаровского края

Министр соцзащиты Хабаровского края Александр Дорофеев выступил в прямом эфире в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». Он рассказал о новой выплате нуждающимся семьям, которая начнет действовать с 1 января 2023 года.

Жители края задают сотни вопросов о новом едином пособии в связи с рождением и воспитанием ребенка. Министр соцзащиты постарался разъяснить все моменты.

- Это единое пособие на детей и беременных женщин - такое краткое название решили использовать. В чем его уникальность, почему появляется такое пособие? Во-первых, это исполнение поручения президента органам государственной власти, чтобы сделать единую меру поддержки семьям, нуждающимся в помощи для воспитания ребёнка от 0 до 17 лет, - сказал Александр Дорофеев.

Пособие объединит в себе шесть основных и несколько дополнительных мер помощи. Вопросами, касающимися оформления и выплаты денег, будет заниматься Пенсионный фонд. Это упростит подачу документов, ускорит сроки рассмотрения заявок.

Есть несколько условий для оформления пособия: доход на каждого человека в семье ниже прожиточного минимума, обеспеченность имуществом, трудоустройство родителей. Оформить выплату можно будет онлайн в Соцфонде через «Госуслуги» или при обращении лично в отделения ведомства, а также в МФЦ.

- Выплату одобрил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, уже подписано соответствующее постановление. С 5 ноября мы начали работу по приему списков от военного комиссариата региона. Выплата предоставляется пофамильно с паспортными данными и реквизитами счета. Время перечисления средств зависит от того, когда военный комиссариат сверстает списки и подаст нам.

На прощание Александр Дорофеев пожелал жителям региона здоровья, благополучия и исполнения желаний в преддверии Нового года.

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