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НовостиПроисшествия23 ноября 2022 0:49

Из аптеки в колонию: полицейские задержали мужчину после покупки шприцов в Хабаровске

Суд приговорил хабаровчанина к пяти годам колонии из-за наркотиков
Александра ЯВИЩЕНКО
Суд приговорил хабаровчанина к пяти годам колонии из-за наркотиков

Суд приговорил хабаровчанина к пяти годам колонии из-за наркотиков

Фото: Олег РУКАВИЦЫН

57-летний житель Хабаровска через знакомого договорился о покупке наркотиков. Он перевел 30 тысяч продавцу, после чего получил координаты закладки. Мужчина забрал сверток с 11 граммами запрещенки и зашел в аптеку, чтобы купить шприцы. Расплатившись на кассе, он направился к выходу, но снаружи его уже ждал наряд полиции.

- Задержанного доставил в участок. Наркотики были изъяты из незаконного оборота, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

На хабаровчанина завели уголовное дело и передали в суд для рассмотрения. Фемида приняла решение - отправить мужчину в колонию особого режима на пять лет и два месяца.

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