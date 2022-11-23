Из аптеки в колонию: полицейские задержали мужчину после покупки шприцов в Хабаровске

Суд приговорил хабаровчанина к пяти годам колонии из-за наркотиков
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
57-летний житель Хабаровска через знакомого договорился о покупке наркотиков. Он перевел 30 тысяч продавцу, после чего получил координаты закладки. Мужчина забрал сверток с 11 граммами запрещенки и зашел в аптеку, чтобы купить шприцы. Расплатившись на кассе, он направился к выходу, но снаружи его уже ждал наряд полиции.
- Задержанного доставил в участок. Наркотики были изъяты из незаконного оборота, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
На хабаровчанина завели уголовное дело и передали в суд для рассмотрения. Фемида приняла решение - отправить мужчину в колонию особого режима на пять лет и два месяца.
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