Чиновник из Комсомольска-на-Амуре оштрафован из-за нарушения при выдаче субсидии

Чиновник из Комсомольска-на-Амуре оштрафован из-за нарушений
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Прокуратура Комсомольска проверила законность получения субсидий из местного бюджета предприятиями, которые предоставляют услуги теплоснабжения. Оказалось, что управление ЖКХ, топлива и энергетики городской администрации города заключило соглашение с МУП «Теплоцентраль», когда у предприятия была задолженность в размере 4,3 миллиона рублей перед государством. По договору, компания должна была получить субсидию на возмещение убытков, связанных с тарифами на тепловую энергию.
- Исполняющий обязанности главы управления привлечен к административной ответственности за нарушение условий предоставления субсидии. Он должен уплатить штраф в размере 10 тысяч рублей, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Чиновник не согласился с решением. Он обжаловал его в Хабаровском краевом суде, но безрезультатно.
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