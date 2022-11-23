Работайте бесплатно: директор строительной компании задолжал работникам 3,3 миллиона в ЕАО

Директор строительной компании 10 месяцев не платил зарплату работникам в ЕАО Фото: Дмитрий СТЕШИН

Работники одной из строительных компаний в ЕАО 10 месяцев не получали зарплату. 60 человек работали бесплатно, в ожидании, что директор фирмы одумается и рассчитается по долгам.

Прокуратура Биробиджана выявила нарушения закона об оплате труда директором ООО «Центр безопасности». Строительная компания не выплачивала зарплату 60 работникам с февраля по ноябрь 2022 года.

- Общий долг перед всеми сотрудниками составил 3,3 миллиона рублей. Юридическое лицо привлечено к административной ответственности за нарушение трудового законодательства, - рассказали в прокуратуре ЕАО.

Материалы проверки прокуратура передала в следком, который завел уголовное дело по статье «Полная невыплата зарплаты свыше двух месяцев».

- По делу проводится широкий комплекс следственных и процессуальных действий, идет сбор доказательств, - рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Расследование все еще продолжается. Максимальное наказание, которое может понести директор компании - лишение свободы на срок до трех лет.

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