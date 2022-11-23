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НовостиОбщество23 ноября 2022 1:49

Хабаровский застройщик «Школа будущего — Демьяна Бедного» получил разрешение на строительство

Работы планируют закончить в 2024 году
Александра ЯВИЩЕНКО
Застройщик получил разрешение на строительства школы на Демьяна Бедного в Хабаровске

Застройщик получил разрешение на строительства школы на Демьяна Бедного в Хабаровске

Фото: Администрация Хабаровска

Застройщик ООО «Школа будущего - Демьяна Бедного» получил разрешение на строительство нового учебного заведения на 1,1 тысячи мест.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в июле распорядился подписать концессионное соглашение о строительстве школы. Этой осенью участок на пересечении улиц Демьяна Бедного и Краснодарской площадью 30 тысяч квадратных метров городские власти передали в краевую собственность. Уже 9 ноября застройщик ООО «Школа будущего - Демьяна Бедного» получил разрешение на начало работ.

- На этой территории, кроме самого здания школы, будет обустроена физкультурно-спортивная зона: спортивное ядро с круговой дорожкой длиной 200 метров, секторы для метания ядра и прыжков в длину, площадки для общефизической подготовки, баскетбольные и волейбольные поля, - рассказали в департаменте архитектуры, строительства и землепользования Хабаровска.

Закончить работы застройщик планирует в третьем квартале 2024 года.

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