Сергей Кравчук получил награду на церемонии вручения премии «Родительское спасибо» Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске прошла церемония вручения Всероссийской премии «Родительское спасибо». Она учреждена Всероссийской организацией родителей детей-инвалидов и совершеннолетних с ментальными и другими нарушениями, которые не могут самостоятельно представлять свои интересы. Премии вручают гражданам страны, организациям и должностным лицам за существенный вклад в развитие системы помощи детям и взрослым с инвалидностью, их родным.

Одну из наград в номинации «За содействие в обеспечении доступности окружающего мира» вручили Сергею Кравчуку, мэру Хабаровска

- Я благодарен всем педагогам и спецорганизациям за работу с детьми. В свою очередь администрация города многое делает, чтобы создать комфортные условия для людей с инвалидностью. Мы стараемся обустраивать центры для занятий, в городе работают залы для реабилитации таких ребят, - сказал Сергей Кравчук.

Кроме мэра города на церемонии присутствовали глава минобрнауки края Виктория Хлебникова, уполномоченный по правам ребенка Петр Перевезенцев, председатель регионального отделения ВОРДИ Дмитрий Коломийцев.

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