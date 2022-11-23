Фальсификат сливочного масла обнаружен в детсаду в Хабаровском крае Фото: Россельхознадзор по Хабаровскому краю и ЕАО

Сливочное масло, не отвечающее требованиям технических регламентов по составу, обнаружил Россельхознадзор в одном из детсадов Ванинского района Хабаровского края. Сотрудники лаборатории взяли пробы продукта, который производит компания из Московской области. На проверку было направлено масло сладко-сливочное, традиционное несоленое с массовой долей жира 82,5%.

- Исследование показало, что в молочной продукции содержатся растительные масла и жиры, которых по стандарту в составе быть не должно, - рассказали в Россельхознадзоре по Хабаровскому краю и ЕАО.

Производителю фальсификата вынесено предостережение.

Напомним, что совсем недавно Россельхознадзор обнаружил большую партию опасного меда, в котором содержались метаболиты нитрофуранов.

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