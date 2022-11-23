Не постеснялся продавца: мужчина совершил преступление на глазах у свидетеля в Хабаровске

Хабаровчанин ограбил магазин электроники в Хабаровске Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

В магазин электроники на Амурском бульваре зашел мужчина. Он подошел к менеджеру и попросил показать телефон с витрины. Продавец достал гаджет и передал его клиенту. Недолго думая, посетитель положил смартфон в карман и направился к выходу. Сотрудник магазина попытался остановить грабителя, но тот начал угрожать мужчине, вышел на улицу, сел в автобус и уехал.

- По подозрению в грабеже задержан 35-летний житель Железнодорожного района. Он рассказал, что продал украденный телефон незнакомцу на остановке, - сообщили в УМВД России по Хабаровскому краю.

Подозреваемый уже был судим за похожие преступления. В 2020 году он освободился из колонии. На него завели новое уголовное дело. За грабеж он может лишиться свободы на четыре года.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.