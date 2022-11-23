На комсомольской корпорации «Иркут» модернизируют линию сборки самолетов Фото: минпромторг Хабаровского края

На территории производственного центра корпорации «Иркут» в Комсомольске-на-Амуре проходит модернизация. Рабочие убирают стену между цехом окончательной сборки (ЦОС) и ангаром летно-испытательной станции (ЛИС).

Модернизация позволит улучшить производительность действующего конвейера. Вместо него установят прямоточную линию сборки. С ее помощью получится собирать не меньше 20 самолетов SSJ-NEW в год.

- Идея создания прямоточной линии сборки самолета с винглетами в нужном темпе появилась в 2016 и получила развитие только в этом в году, - рассказали в минпромторге Хабаровского края.

Дополнительно на территории производственного центра строится ангар летно-испытательной станции. Уже сейчас готов фундамент, скоро начнутся работы по строительству металлического корпуса здания. Закончить работы планируют к середине 2023 года.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.