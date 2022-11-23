До конца года в Хабаровске отловят около 230 бездомных животных
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Власти города заключили контракт по отлову бездомных животных с ИП Лемихова Е. С. По условиям договора, собак должны стерилизовать, вакцинировать и чипировать. После этого четвероногих отпускают на волю. С начала года уже отловлено 1,6 тысячи животных, а до конца 2022-го планируется стерилизовать еще около 230.
- Сейчас в приюте ИП пожизненно содержатся 26 собак, которые признаны агрессивными, - рассказали в администрации Хабаровска.
Напомним, что осенью в городе закончилось финансирование на отлов животных, но в октябре правительство края выделило на эти цели субвенцию больше чем на семь миллионов рублей. На эти деньги удалось закупить оборудование для гуманного отлова собак, клетки-ловушки и вольеры. Общая сумма, выделенная на обращение с уличными животными в этом году, составила почти 28 миллионов.
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