Опасные овощи и фрукты на прилавках магазинов продаются в Хабаровском крае Фото: Иван МАКЕЕВ

Краевое управление Роспотребнадзора получило информацию о поступлении в продажу продукции, которая не соответствует нормам безопасности. В привозных овощах и фруктах может содержаться повышенный уровень пестицидов:

- сладкий красный перец, урожай 2022 года (изготовитель: NAEIM HONARI TRADING, Израиль);

- картофель урожая 2022 года (изготовитель: ИП Коноплев Сергей Николаевич, Астраханская область, село Сасыколи, Советская, 144);

- яблоки свежие, урожай от 28 февраля 2022 года (изготовитель: ООО «Край сервис», Ставропольский край, поселок Рыздвяный);

- яблоки «Голден» (изготовитель: ООО «Агро-центр», Республика Адыгея, Днепропетровский, Крестьянская, 48);

- яблоки урожая 2022 года (изготовитель: АО «Крымская фруктовая компания», Республика Крым, село Петровка, квартал Общественный центр, 2);

- яблоки «Моди», урожай 2022 года (изготовитель: ИП Панов Д. И., Краснодарский край, Краснодар, Пограничная, 29);

- картофель очищенный в вакуумной упаковке, урожай 2022 года (изготовитель: глава КФХ Мирзаеви Дилгам Нушраван Оглы, Красноярский край, поселок Березовка, Трактовая, 95);

- свекла очищенная, капуста и лук под вакуумом (изготовитель: СКПК «Овощевод», Красноярский край, село Есаулово, Кирова, 2А).

Жителей Хабаровского края, заметивших опасную продукцию на прилавках магазинов, просят сообщить об этом в управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю по номеру 27-47-44 или электронной почте root@sanepid.khv.ru.

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