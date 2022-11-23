Мессенджер ВК может заменить иностранные аналоги в Хабаровском крае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос с 21 по 27 октября, по результатам которого удалось определить, какими мессенджерами чаще всего пользуются школьники, их родители и преподаватели. На вопросы ответили 852 ребенка, 855 родителей и 747 педагогов.

62% опрошенных пользуются «ВКонтакте» и/или «VK Мессенджер». На втором месте - Telegram с 58%, а на третьем - WhatsApp, который выбрали 55% человек. Пятерку лидеров закрыли Viber (14%) и TikTok (5%). Большинство российских школьников пользуются одновременно несколькими мессенджерами.

Для 80% опрошенных мессенджеры - основной источник информации по учебному процессу. Для многих важно, чтобы в приложениях был базовый функционал: удобный и понятный интерфейс, отсутствие спама и безопасность, возможность отключения уведомлений в отдельных чатах. Полезной оказалась и функция отправки голосовых сообщений. Около 70% участников опроса хотели, чтобы в мессенджере появилась возможность расшифровки звукового послания.

В Хабаровском крае больше 67 тысяч школьников и подростков сидят в соцсети «ВКонтакте». Учитывая количество пользователей, летом Минпросвещения России предложило властям региона заменить отечественным мессенджером иностранные аналоги.

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