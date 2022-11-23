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НовостиОбщество23 ноября 2022 5:45

Глянул одним глазком: парень зашел на сайт для взрослых и оставил родственников без денег в ЕАО

Вымогатели шантажировали жителя ЕАО за посещение сайта для взрослых
Александра ЯВИЩЕНКО
Вымогатели шантажировали жителя ЕАО за посещение сайта для взрослых

Вымогатели шантажировали жителя ЕАО за посещение сайта для взрослых

Фото: Алексей БУЛАТОВ

23-летний парень из Биробиджана зашел на сайт для взрослых, который предлагал услуги по «организации досуга». Он просмотрел несколько фото девушек. Узнав, сколько стоят их услуги, молодой человек сразу закрыл страницу браузера. Скоро ему позвонили с незнакомого номера. Неизвестный мужчина обвинил биробиджанца в поломке сайта после того, как тот зашел на портал. Звонивший не старался подбирать слова - он грубо выражался, попутно сыпля угрозами в адрес парня и требуя перевести 12,5 тысячи на починку системы.

Звонки от незнакомца продолжались весь день, пока молодой человек не сдался и не отправил деньги на счет вымогателя. Но на этом ситуация не разрешилась. Все стало еще хуже. Телефон не умолкал, угрозы продолжались. От безысходности биробиджанец обратился к брату, чтобы тот тоже перевел сумму, а потом и к сестре. В итоге трое перевели 37,5 тысячи неизвестному человеку.

- Полиция завела уголовное дело по статье о вымогательстве. Сейчас проводится проверка, - рассказали в УМВД России по ЕАО.

Правоохранители устанавливают детали произошедшего и разыскивают афериста.

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