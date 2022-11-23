Студенческие отряды Хабаровского края подвели итоги летнего трудового семестра Фото: Правительство Хабаровского края

За лето 2022 года устроиться на работу удалось около 700 студентам высших и средне-специальных учебных заведений. Они выбирали профессию из шести направлений: путинное, строительное, сервисное, медицинское, а также вожатые и проводники. Студотряды Хабаровского края подвели итоги прошедшего трудового семестра.

Участники собрались в коммуне ТРЦ «Броско Молл». Кураторы отчитались по всем профнаправлениям. Региональный комитет по делам молодежи наградил тех, кто смог отличиться за время работы. После этого в актовом зале ТОГУ состоялся праздничный концерт.

- В этом году удалось достичь хороших показателей. Они смогли заработать деньги, проявить себя и даже получили награды. Ежегодно количество трудоустроенных студентов в крае растет, и это радует, - сказала Амалия Шихалева, и.о. председателя комитета по делам молодежи правительства Хабаровского края.

Региональное отделение «Российских Студенческих Отрядов» работает в крае уже 10 лет. Вступить в него могут студенты вузов, колледжей и техникумов. Для этого нужно обратиться по номеру 8 (984) 285-03-37.

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