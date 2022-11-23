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НовостиОбщество23 ноября 2022 6:22

Студенческие отряды Хабаровского края подвели итоги летнего трудового семестра

В этом году около 700 студентов устроились на работу на время каникул
Александра ЯВИЩЕНКО
Студенческие отряды Хабаровского края подвели итоги летнего трудового семестра

Студенческие отряды Хабаровского края подвели итоги летнего трудового семестра

Фото: Правительство Хабаровского края

За лето 2022 года устроиться на работу удалось около 700 студентам высших и средне-специальных учебных заведений. Они выбирали профессию из шести направлений: путинное, строительное, сервисное, медицинское, а также вожатые и проводники. Студотряды Хабаровского края подвели итоги прошедшего трудового семестра.

Участники собрались в коммуне ТРЦ «Броско Молл». Кураторы отчитались по всем профнаправлениям. Региональный комитет по делам молодежи наградил тех, кто смог отличиться за время работы. После этого в актовом зале ТОГУ состоялся праздничный концерт.

- В этом году удалось достичь хороших показателей. Они смогли заработать деньги, проявить себя и даже получили награды. Ежегодно количество трудоустроенных студентов в крае растет, и это радует, - сказала Амалия Шихалева, и.о. председателя комитета по делам молодежи правительства Хабаровского края.

Региональное отделение «Российских Студенческих Отрядов» работает в крае уже 10 лет. Вступить в него могут студенты вузов, колледжей и техникумов. Для этого нужно обратиться по номеру 8 (984) 285-03-37.

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